Ким Кардашьян опубликовала забавные фото со своей собакой

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram забавные кадры, показывающие «тайную жизнь» ее домашнего питомца. На фото померанский шпиц полностью копирует свою хозяйку. На первом снимке собачка одета в платье, как у Ким Кардашьян и стоит в такой же позе, на втором — плавает в бассейне, копируя хозяйку, на третьем, как и Ким, сидит за компьютером с подружкой.

Instagram @kimkardashian

«Ваши питомцы борются за внимание, когда в доме появляется новый? Может быть, он живет тайной жизнью? Чем занимаются ваши домашние животные, когда вас нет дома?» — написала звезда, намекая на выход в прокат второй части мультфильма «Тайная жизнь домашних животных».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон — в песне поется о «пятой точке» Кардашьян.