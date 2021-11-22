Чем опасно для здоровья регулярно пить кофе по утрам
Несмотря на то, что популярный напиток может придавать бодрость, наряду с этим он провоцирует ряд негативных реакций организма.
Фото: www.globallookpress.com
Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн в интервью агентству «Москва» рассказал, что регулярное употребление кофе зачастую провоцирует зависимость.
Специалист отметил, что резкий отказ от бодрящего напитка может сопровождаться абстинентным синдромом, иначе говоря, похмельем.
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По словам нарколога, подобные симптомы испытывают те, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимостью. Евгений Брюн подчеркнул, что регулярное употребление кофе в чрезмерных количествах может вызвать раздражительность, бессонницу и пагубно отразиться на органах сердечно-сосудистой системы.
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