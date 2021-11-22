Чем опасно для здоровья регулярно пить кофе по утрам

|
Карина Бернтгольц
1 090

Несмотря на то, что популярный напиток может придавать бодрость, наряду с этим он провоцирует ряд негативных реакций организма.

Чем опасно для здоровья регулярно пить кофе по утрам

Фото: www.globallookpress.com

Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн в интервью агентству «Москва» рассказал, что регулярное употребление кофе зачастую провоцирует зависимость.

Специалист отметил, что резкий отказ от бодрящего напитка может сопровождаться абстинентным синдромом, иначе говоря, похмельем.

«Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности, непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе», — сказал Евгений Брюн.

По словам нарколога, подобные симптомы испытывают те, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимостью. Евгений Брюн подчеркнул, что регулярное употребление кофе в чрезмерных количествах может вызвать раздражительность, бессонницу и пагубно отразиться на органах сердечно-сосудистой системы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал советы врачей — как пережить аномальную жару.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
72.76
0.16 82.58
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:58
Украина ударила по Донбассу американскими ракетными установками Javelin
7:56
Тест: Вы ведущий или ведомый?
7:51
Скрытая опасность: на что себя обрекают люди, кормящие в парках голубей
7:42
А врач поможет? Почему выпадают волосы и мужчин и женщин и как с этим бороться
7:39
Победивший в финале бахи «MOTUL — Тихий Дон»Жигунов назвал свою главную задачу
7:29
«Прерванный полет»: какое желание актер Зубов так и не успел исполнить при жизни

Сейчас читают

Тайна судьбы актрисы: Как Нина Русланова выбрала дату рождения и забыла
Как перевернуло судьбу Руслановой «проклятье» Малявиной, умершей на три недели раньше
Никому не пожелаю: Садальский рассказал о последних днях умершей Руслановой
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа