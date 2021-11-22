Чем опасно для здоровья регулярно пить кофе по утрам

Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн в интервью агентству «Москва» рассказал, что регулярное употребление кофе зачастую провоцирует зависимость.

Специалист отметил, что резкий отказ от бодрящего напитка может сопровождаться абстинентным синдромом, иначе говоря, похмельем.

« Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности, непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе », — сказал Евгений Брюн.

По словам нарколога, подобные симптомы испытывают те, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимостью. Евгений Брюн подчеркнул, что регулярное употребление кофе в чрезмерных количествах может вызвать раздражительность, бессонницу и пагубно отразиться на органах сердечно-сосудистой системы.

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