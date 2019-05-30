В связи с приходом аномальной жары, выше 30 градусов, в целый ряд российских регионов, врачи напомнили, как пережить зной без ущерба для здоровья.

Как рассказала РИА Новости терапевт Екатерина Иванова, в самые жаркие часы стоит по возможности избегать выходить на улицу, а если все же приходится выходить из помещения, то одеваться следует в одежду из натуральных тканей светлых тонов, голова обязательно должна быть покрыта. И самое главное — врач рекомендует в жару брать с собой бутылку с водой.

Кроме того, следует избегать резких перепадов температур и не слишком увлекаться кондиционерами — если из сильно охлажденного помещение выйти на улицу в жару, может произойти спазм сосудов.

Особенно осторожными в знойную погоду необходимо быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

«Если человеку уже стало плохо — у него кружится голова, его тошнит, может быть, даже он потерял сознание — его следует отвести в прохладное помещение, смочить лицо водой или наложить прохладную повязку на лоб, дать ему воды, если он в сознании», — советует врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Анисимов.

Если после всех этих мер этого пострадавшему не стало лучше, нужно срочно вызвать врача.

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