«Куда в таком возрасте!» — Любовь Успенская оголила ноги ради фанатов. Те затеяли спор

, 14:24 Видео 17

Певица так выразила благодарность поклонникам после концерта в Красногорске.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_officia

В сети обсуждают два новых снимка из Instagram Любови Успенской. 65-летняя певица поблагодарила своих фанатов за концерт в Красногорске и выложила довольно откровенные фото. Артистка сидит в белом кресле, закинув ногу на ногу и оголяя таким образом бедра.

Любовь УспенскаяЛюбовь Успенская. Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники условно разделились на три лагеря: первые восхищаются Любовью Успенской и поражаются, как ей удается сохранять красоту в таком возрасте.

«Богиня!»

«Вот это ноги! Шикардос!»

Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

Вторая группа выступает с точки зрения морали: дескать, негоже известной на всю Россию певице выкладывать такие снимки в 65 лет.

«Не по возрасту, нелепо!»

«Будьте скромнее».

Третьи уверены: Любовь Успенская увлеклась ретушью и женщина на фото имеет мало общего с реальностью.

«Фотошоп отличный»;

«А почему лицо восковое? Перебрали с ретушью?»

Ранее Любовь Успенская выложила в Instagram видео с пением дочери. Поклонники были в восторге: похоже, что девушка действительно унаследовала от матери ее роскошный голос.

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