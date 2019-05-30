В сети обсуждают два новых снимка из Instagram Любови Успенской. 65-летняя певица поблагодарила своих фанатов за концерт в Красногорске и выложила довольно откровенные фото. Артистка сидит в белом кресле, закинув ногу на ногу и оголяя таким образом бедра.

Любовь Успенская. Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники условно разделились на три лагеря: первые восхищаются Любовью Успенской и поражаются, как ей удается сохранять красоту в таком возрасте.

«Богиня!»

«Вот это ноги! Шикардос!»

Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

Вторая группа выступает с точки зрения морали: дескать, негоже известной на всю Россию певице выкладывать такие снимки в 65 лет.

«Не по возрасту, нелепо!»

«Будьте скромнее».

Третьи уверены: Любовь Успенская увлеклась ретушью и женщина на фото имеет мало общего с реальностью.

«Фотошоп отличный»;

«А почему лицо восковое? Перебрали с ретушью?»

Ранее Любовь Успенская выложила в Instagram видео с пением дочери. Поклонники были в восторге: похоже, что девушка действительно унаследовала от матери ее роскошный голос.