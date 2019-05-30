Завещание Элины Быстрицкой пропало, наследство растворилось

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По словам подруги легендарной актрисы, сестра покойной давно вывела все имущество «из наследственной массы».

Фото: www.globallookpress.com

Скандал вокруг наследства скончавшейся в конце апреля в возрасте 91 года легендарной советской актрисы Элины Быстрицкой набирает обороты.

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По информации KP.RU, завещание Быстрицкой пропало, а само наследство растворилось. Более того, подруга знаменитой артистки Людмила Голяндина утверждает, что младшая сестра Элины Авраамовны София Шегельман умудрилась даже продать московскую квартиру вместе с еще живой сестрой за несколько недель до ее смерти. Дом в Вильнюсе, который принадлежал Элине Быстрицкой и Софии Шегельман в соотношении 70/30, тоже оказался по доверенности переписан на родственников Шегельман.

«Все имущество еще при жизни Элины вывела из наследственной массы ее сестра София. Подсуетилась, чтобы никому ничего не досталось», — уверена подруга Быстрицкой.

По словам Людмилы Голяндиной, около 10 лет рядом с актрисой находилась концертный директор и помощница Ксения Рубцова и Быстрицкая якобы собиралась внести ее в завещание. Но незадолго до смерти Элины Авраамовны, из Израиля приехала ее сестра, отгородила всех от пожилой женщины, фактически заперла дома и заменила сиделок.

«Думаю, сестра объявилась и установила свои порядки, когда до нее дошли слухи, что Элина собирается указать в завещании Ксению», — считает Голяндина.

Между тем представители Софии Шегельман опровергли информацию о продаже квартиры в Москве, о судьбе дома в Вильнюсе говорить отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту исчезновения денег со счетов Элины Быстрицкой возбуждено уголовное дело. 91-летняя актриса, прославившаяся после роли Аксиньи в «Тихом доне», умерла 26 апреля. Война за ее наследство началась еще в конце 2018 года.

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