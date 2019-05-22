Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело

Элины Быстрицкой не стало 26 апреля. Не прошло и месяца с похорон, а скандал вокруг ее наследства обернулся уголовным делом. Шегельман считает личную помощницу и директора артистки — Ксению Рубцову — ответственной в пропаже 38 миллионов рублей. Как сообщает сайт KP.RU, заявление в полицию было написано еще прошлой осенью.

Обвинения серьезные: ведь именно Рубцова имела доступ к счетам Быстрицкой, та ей полностью доверяла. В ответ защитники концертного директора заявляют, что еще при жизни актрисы деньги уходили на помощь ее сестре: то на операцию для сына, то на строительство и обустройство особняка в Литве.

Адвокат Софьи Шегельман подтверждает денежные переводы со счетов Быстрицкой, но отрицает саму мысль о том, что на это ушло аж 38 миллионов рублей. Разбираться в этом запутанном деле теперь будет суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбише Москвы.