Верховная рада отказалась отправить в отставку Владимира Гройсмана

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За решение об отставке премьер-министра Украины проголосовали 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Фото, видео: © РИА Новости

Верховная рада Украины в четверг, 30 мая, отказалась принять отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Решение поддержали всего 97 народных избранников при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Укринформ.

Согласно конституции Украины, уход с поста премьер-министра влечет за собой отставку всего состава кабмина. В этом случае Верховная рада обязана сформировать новое правительство страны.

Исходя из принятого решения Рады, кабинет министров продолжит свою работу в полном составе до предстоящих парламентских выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе инаугурации заявил о распуске Верховной рады и призвал членов кабмина уйти в отставку. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о своем решении уйти с поста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве заявили о катастрофических последствиях дефолта на Украине. В Верховной раде оценили предложение олигарха Игоря Коломойского о признании несостоятельности Незалежной по выплате внешних долгов.

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