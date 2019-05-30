Российский шоумен Гарик Харламов на своей странице в Instagram опубликовал архивный видеоролик, на котором на тот момент еще будущий украинский лидер Владимир Зеленский «распускает» Верховную раду на КВН-овской сцене.
«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — заявляет Зеленский на украинском языке.
Гарик Харламов в описании поста отметил, что Владимир Зеленский, по всей видимости, уже давно планировал отправить правительство Украины в отставку.
«Он давно это задумал. Я там был», — написал Гарик Харламов.
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Стоит отметить, что артикуляция Владимира Зеленского на видео не совпадает со звуковой дорожкой.
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