«Почти сожительствуем»: Асмус показала, к кому Харламов ревнует ее по-настоящему

Кристина Асмус показала, к кому ее по-настоящему ревнует муж. Как оказалось, беспокойство Гарика Харламова вызывает визажист актрисы.

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Ревности юмориста не умаляет даже то, что за визаж его супруги отвечает девушка — совместное фото с ней Асмус выложила на своей странице в Instagram. Снимок Кристина сопроводила теплым комментарием, поводом для которого стал день рождения визажиста.

«Это Наташа, и уже почти пять лет мы с ней почти сожительствуем. Она знает мое расписание по секундам, знает наизусть мой гардероб. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Вот он, тот человек, к которому периодически ревнует меня муж», — рассказала телезвезда.

Instagram @asmuskristina

Асмус призналась, что записала восьмиминутное голосовое сообщение с поздравлением для Натальи, когда та находилась в соседней комнате, потому что иначе боялась забыть сказать ей что-то важное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус в коротких шортах заставила Харламова приревновать ее к Уиллу Смиту.