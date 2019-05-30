Видео: эту выходку невесты с бананом не покажут в «Давай поженимся»

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Скандальный эпизод шокировал ведущих популярной телепрограммы.

Фото: Кадр из программы «Давай поженимся»; Instagram @_larisa_guzeeva_

Участница программы «Давай поженимся» заявила на шоу, что заработала на пластику бюста необычным способом. На конкурсе она засунула жезл сотрудника ГИБДД себе в рот. Роза Сябитова сразу же заострила внимание на этом факте.

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Она попросила девушку продемонстрировать то же самое на банане. Фрукт сваха заранее принесла с собой. Претендентка на руку и сердце жениха нисколько не смутилась и с радостью показала свои умения, сообщает Утро.ру.

 
 
 
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Публикация от Давай Поженимся! (@_davay_pozhenimsya_)

Больше всех в шоке от происходящего в студии была Лариса Гузеева. Она не могла вымолвить ни слова. Василиса Володина схватилась за сердце. А вот жених и его друзья, похоже, были только рады такому ходу событий.

Этот фрагмент телепрограммы не появится в эфире, его опубликовали только в сети. Но он уже успел шокировать даже молодых поклонников шоу.

Ранее бывшая однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве.

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