Видео: эту выходку невесты с бананом не покажут в «Давай поженимся»

Участница программы «Давай поженимся» заявила на шоу, что заработала на пластику бюста необычным способом. На конкурсе она засунула жезл сотрудника ГИБДД себе в рот. Роза Сябитова сразу же заострила внимание на этом факте.

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Она попросила девушку продемонстрировать то же самое на банане. Фрукт сваха заранее принесла с собой. Претендентка на руку и сердце жениха нисколько не смутилась и с радостью показала свои умения, сообщает Утро.ру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Давай Поженимся! (@_davay_pozhenimsya_) 29 Май 2019 в 2:24 PDT

Больше всех в шоке от происходящего в студии была Лариса Гузеева. Она не могла вымолвить ни слова. Василиса Володина схватилась за сердце. А вот жених и его друзья, похоже, были только рады такому ходу событий.

Этот фрагмент телепрограммы не появится в эфире, его опубликовали только в сети. Но он уже успел шокировать даже молодых поклонников шоу.

Ранее бывшая однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве.