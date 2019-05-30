Дума увеличила до 15 лет тюрьмы наказание за «пьяные ДТП» с жертвами

Госдума РФ в четверг, 30 мая, приняла в окончательном чтении закон, ужесточающий наказание за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которого погибли или пострадали люди.

Так, в соответствии с поправками в Уголовный кодекс, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновник «пьяного ДТП» может отправиться за решетку на срок до семи лет (сейчас максимальное наказание в этом случае составляет четыре года). Если в результате аварии погиб человек, наказание для нетрезвого виновника увеличится с 2-7 лет до 5-12 лет лишения свободы, в случае смерти двух человек или более, максимальное наказание составит до 15 лет, вместо нынешних девяти. Одновременно ужесточаются санкции за аналогичные преступления в метро, на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, сообщает ТАСС.

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По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, ответственность за «пьяные ДТП» таким образом фактически приравнивается к наказанию за умышленное убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России растет число смертельных ДТП с участием «каршеринговых» автомобилей.