Таксист, зарабатывающий перевозками в центре Киева, рассказал необычную историю — однажды он подвозил Владимира Зеленского, когда тот еще трудился в шоу-бизнесе. Со свойственной водителям такси открытостью он выложил все, что думает о новоизбранном президенте Украины.

«Наш парень! Я его возил, я его знаю… Мы всю их команду возим… Зеленского возил еще в прошлом году, а Юзик (Юрий Корявченков — актер студии „Квартал 95“ — Прим. ред.) был буквально пару месяцев назад», — рассказывает таксист.

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Кроме того, мужчина поведал, что был в пионерском лагере с Евгением Кошевым — ближайшим соратником Владимира Зеленского. Что касается самого гаранта, таксист уверил, что Зеленский — порядочный человек из порядочной семьи.

«Все порядочные люди. Что самое поразительное в этой истории: я дождался, что страной правят порядочные люди», — продолжил водитель.

Таксист также отметил, что Владимир Зеленский хорошо относится к русским, точно так же как и прочие украинцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом киевском таксисте, который также подвозил Зеленского. Он был несколько иного мнения по поводу нового президента Украины.