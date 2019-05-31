Какой церковный праздник отмечают 31 мая

В последний день весны 31 мая христиане поминают Святого Феодота и семерых дев-мучениц. Феодот содержал гостиницу в городе Анкире, в области Галатия. Он жил в III веке нашей эры, когда римские власти проводили гонения против первых христиан. Его гостиница стала убежищем для гонимых верующих — там они жили и проводили свои литургии втайне от язычников-римлян.

По легенде на суд к правителю Анкиры привели семь пожилых христианок — Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, — которые вели жизнь праведниц. Они отказались отречься от христианской веры после жестоких пыток, поэтому правитель приказал отдать их на поругание юношам. Те, впрочем, постыдились почтенного возраста праведниц и тогда всех семерых просто утопили в море.

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Во сне Феодот увидел старшую из мучениц Текусу, которая попросила предать земле тела убитых. Федот выполнил волю погибших, но сам был схвачен римлянами и казнен после жестоких пыток. 31 мая христиане поминают Святого Феодота и семь мучениц.

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