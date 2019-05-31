Видео: этот шестилетний мальчик из Ингушетии может отжаться больше 10 тысяч раз

Теперь в Ингушетию. Там тоже есть своя звезда — маленький Халк. Именно так шестилетнего силача в шутку называют местные жители.

Ибрагим может отжаться, только представьте, больше десять тысяч раз! Это фантастическая цифра, и об этом уже прознали представители Книги Гиннесса. Теперь мальчик тренируется с еще большей силой, чтобы осуществить мечту и установить рекорд.

Заявляет, что совсем не устает от нагрузок. Быстрее устанет тот, кто количество отжиманий считает. Подробнее о супер-Халке — в видеосюжете.

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