В Москве на Семеновской набережной утром в пятницу, 31 мая, электричка сбила двух человек.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на станции «Электрозаводская». Когда к платформе приближался состав, несколько человек попытались перебежать железнодорожные пути непосредственно перед поездом, два пешехода были сбиты. По предварительной информации, в результате инцидента один человек погиб, второго госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП с участием двух электричек в Ленинградской области. Тогда под колеса двух составов попала женщина.