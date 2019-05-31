Электричка сбила двух человек в Москве — видео

, 10:17 Внимание: шокирующие кадры! 7

В результате происшествия один человек погиб.

Фото: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

В Москве на Семеновской набережной утром в пятницу, 31 мая, электричка сбила двух человек.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на станции «Электрозаводская». Когда к платформе приближался состав, несколько человек попытались перебежать железнодорожные пути непосредственно перед поездом, два пешехода были сбиты. По предварительной информации, в результате инцидента один человек погиб, второго госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП с участием двух электричек в Ленинградской области. Тогда под колеса двух составов попала женщина.

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