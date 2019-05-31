Бывшая супруга Марата Башарова российская и итальянская актриса Екатерина Архарова трогательно поздравила с романтической годовщиной своего нынешнего мужа – бизнесмена Артема Илясова. Пара начала встречаться два года назад, а в августе 2018 года Архарова и Илясов поженились. В своем Instagram Екатерина опубликовала фото, на котором супруги целуют друг друга на фоне летнего пейзажа с бассейном.

«На 24-ом месяце от счастья... С годовщиной нас, любимушка», - подписала снимок актриса.

instagram @ arharovakatya

Поклонники не оставили без внимания семейный праздник и щедро желают паре безграничного счастья.

«Романтично!»

«Счастья вам, красивые, счастливые… и любви!»

«Какие вы элегантные!»

«Две половинки от пазлов! В вас одна гармония! Как приятно наблюдать за вами! Пусть счастье и дальше вас обнимает!», - поздравляют подписчики.

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Стоит отметить, что несколько дней назад на церемонии вручения премии FAMILY AWARDS 2019 Екатерина Архарова и Артем Илясов победили в номинации «Гармония любви».

instagram @ arharovakatya

Ранее 5-tv.ru рассказывал о таинственном исчезновении Артема Илясова. Заявление в полицию о пропаже мужа в январе 2019 года написала Екатерина Архарова.