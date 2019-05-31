Фанатам предлагают попробовать «Зенит» на вкус

На прилавках магазинов в середине мая появился пломбир под названием «Вкус Зенита» — официальное мороженое клуба. Как сообщает пресс-служба ФК «Зенит», лакомство производится по ГОСТу, а в его составе только натуральные ингредиенты — свежие сливки и молоко, а также сгущенка, ваниль и сахар.

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В футбольную серию вошли три вида мороженого — большой рожок, сахарная трубочка в глазури и классический вафельный стаканчик. Главной фишкой продукта является цвет — мороженое окрашено в традиционные цвета клуба: синий, белый и голубой. В качестве красителя используется натуральный экстракт спирулины.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный инструктаж от Роскачества о том, как выбирать мороженое.