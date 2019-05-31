Захват заложников в Цюрихе — есть жертвы

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Трагедия произошла рано утром в пятницу, 31 мая.

Фото: Twitter @LPLdirect

Кровавая драма разыгралась рано утром в пятницу, 31 мая, в одном из районов швейцарского Цюриха. Как сообщают национальные СМИ, около 5.20 часов по местному времени в экстренные службы позвонила дама, рассказавшая, что она и еще одна женщина взяты в заложники.

Прибывшая на место полиция, вступила в контакт с 60-летним мужчиной, который пригрозил застрелить женщин, если правоохранители не удалятся. К месту происшествия были стянуты дополнительные силы полиции и переговорщики. Около 8.30 злоумышленник заявил, что готов через десять минут сдаться. Вскоре раздалось несколько выстрелов, после чего силовики незамедлительно приступили к штурму квартиры.

По данным СМИ, на месте были обнаружены тела трех человек — мужчины и двух женщин 34-х и 38 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, заведено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о расстреле четверых заложников в США.

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