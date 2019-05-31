Наташа Королева опровергла слухи об отношениях ее сына со звездой «Дома-2»

Наташе Королевой сегодня, 31 мая, исполнилось 46 лет. Двумя днями ранее она стала гостьей на вечернем шоу Ивана Урганта. Там певица рассказала про своего сына — 17-летнего Архипа. Он, как и отец, следит за собой, увлекается Японией и не чужд женскому вниманию.

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Ранее появились слухи, что сын Королевой встречается с 23-летней красавицей-моделью из Саратова. Какое-то время она участвовала в реалити-шоу «Дом-2».

Королева же заявила, что пока серьезных отношений у ее сына нет. И девушки вокруг него — всего лишь подруги и ничего более.

«Не надо писать о его подругах», — цитирует звезду сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь 46-летия Наташа Королева выложила в Instagram эротический танец.