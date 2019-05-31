Суд обязал компанию Босова выплатить 600 миллионов рублей штрафа за незаконную добычу угля

, 19:10 20

Таким образом Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Роспотребнадзора к Арктической горной компании, в которую входит «ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева.

Фото: www.globallookpress.com

Арктическую горную компанию (в нее входит в «ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева) обязали заплатить штраф в размере более 600,4 миллиона рублей за вред, причиненный природе. Как сообщает РБК, такое решение принял Арбитражный суд Московской области, рассматривавший затяжной конфликт между Росприроднадзором и АГК по поводу добычи угля на Таймыре.

«Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью „Арктическая горная компания“ в пользу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сумму вреда, причиненного недрам, в размере 600 478 760 рублей 79 копеек», — цитирует агентство резолютивную часть решения суда, опубликованную на сайте судебного органа.

С конца 2014 года АГК владела лицензией на геологическую разведку на участке реки Малая Лемберова на Таймыре. Через два года здесь было открыто месторождение угля. А первую эксплуатационную лицензию горная компания получила только в 2017 году.

Между тем, в сентябре 2016 года в ходе проверки Роспотребнадзора Малолемберовского месторождения ведомство обвинило АГК в самовольной — без проектной документации — добыче каменного угля марки антрацит. По прошествии шести месяцев Роспотребнадзор потребовал от компании покрыть причиненный незаконной добычей вред. Свои претензии надзорное ведомство оценило в 2,1 миллиарда рублей.

Выставленный иск АГК на незаконную проверку Роспотребнадзора суд отклонил. После этого горная компания предложила надзорному ведомству заключить мировое соглашение, снизив штраф почти вдвое, аргументируя это тем, что расчет стоимости добычи угля был неверным.

Согласно судебному решению, Арбитражный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора лишь частично, так как надзорное ведомство в итоге требовало взыскать с АГК 824,1 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южно-Сахалинский городской суд лишь частично удовлетворил требования зоозащитников к компаниям «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», отказавшись при этом изымать косаток и белух из «китовой тюрьмы».

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