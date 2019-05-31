Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве любовницы

Руководителя Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве любовницы. Как сообщает РЕН со ссылкой на данные следствия, Евгения Исаенкова занимала должность заместителя директора Раменского районного молодежного центра. Об адюльтере узнала жена Кулакова и начала оказывать на мужа давление.

Известно, что Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1-го на 2 мая. На третий день поисков женщину нашли в лесопосадках в собственной машине. Исаенкова была задушена. По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.

В пятницу, 31 мая, глава Раменского района был вызван на допрос, где ему учинили проверку на полиграфе. После этого Кулаков был задержан.

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