Пробоин и капель крови не обнаружено в утопленном Audi волейболиста «Зенита»

Пулевых отверстий и пятен крови, как сообщалось ранее, не обнаружили в затопленном автомобиле волейболиста из петербургского «Зенита». Об этом стало известно 5-tv.ru.

По неподтвержденной версии, спортсмен отдыхал в ресторане Sunday. А после уехал на тюнингованной иномарке. Через некоторое время «золотую» Audi обнаружили в Петровском пруду на Васильевском острове Петербурга 27 мая. Сам спортсмен неоднократно опровергал эту версию. Волков в комментарии 5-tv.ru рассказал, что не имеет никакого представления, как машина оказалась в воде.

Ранее сообщалось, что задержаны двое подозреваемых по делу об утонувшей Audi волейболиста «Зенита».

Волейболист «Зенита» стал обладателем иномарки за участие в лондонской Олимпиаде семь лет назад. Волков также играл за московское «Динамо», «Газпром-Югра», казанский «Зенит», итальянский «Кунео» и московский «Луч».