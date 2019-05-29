Волейболист «Зенита» о затопленной в пруду Петербурга Audi: «Сам в шоке был»

Олимпийский чемпион сборной РФ по волейболу прокомментировал 5-tv.ru скандальный инцидент с затопленной призовой Audi, которая затем была изъята из Петровского пруда на Васильевском острове Петербурга и доставлена на штрафстоянку.

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В первую очередь именитый 34-летний спортсмен поспешил заверить, что был не в курсе того, каким образом его автомобиль очутился в воде. Он также пояснил, что не знает ничего о появившейся информации о якобы наличии пулевых отверстий в корпусе машины и найденных в салоне тряпках с загрязнениями бурого цвета, схожими с кровью.

«У меня в любом случае нет никаких комментариев, потому что я ничего не знаю. Я не был за рулем, все, что пишут (СМИ — прим.ред.) — бред. Что, как, где, почему — ничего не знаю. Конечно, я сам в шоке был», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по делу о затопленной Audi волейболиста «Зенита» Волкова задержаны двое подозреваемых. По предварительным данным, молодые люди пытались снять с машины номера.

Александр Волков стал обладателем Audi за участие в лондонской Олимпиаде семь лет назад. Сейчас он выступает в петербургском «Зените». До этого Волков играл за московское «Динамо», «Газпром-Югра», казанский «Зенит», итальянский «Кунео» и московский «Луч».