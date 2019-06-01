Более 1,6 тысячи НКО получат президентские гранты на общую сумму 3,3 млрд рублей

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В Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление государственной помощи в целях развития гражданского общества.

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Фото, видео: ВКонтакте @pgrants, Пятый канал

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества в пятницу, 31 мая, определил проходные баллы для победы в первом конкурсе 2019 года и сформировал перечень победителей. На данный момент известно о 1644 некоммерческих организациях, которые получат такой вид помощи на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.

«Это наш кот, мы его взяли с забайкальской ривьеры. Назвали Барсик и это его первый сплав!» — рассказала одна из участниц проекта.

Для того, чтобы Барсик с хозяйкой смог сплавится по горной реке, активисты-экстремалы придумали проект, обошли другие заявки и выиграли президентский грант. Именно на эти деньги и купили каяки. Других вариантов научить этому детей в регионе просто не было.

«Такие распространенные виды спорта, которые без подготовки можно, к примеру, те же байдарки, у нас, к сожалению, не было, и мы все время заказывали, брали в аренду у иркутян», — рассказала руководитель региональной общественной организации Оксана Климова.

Процесс сродни проходу по крутым порогам — соискателей на гранты огромное количество. Экспертный совет в Администрации президента сегодня определил новых победителей максимально прозрачным образом.

«Первые годы еще некоторые некоммерческие организации надеялись, что где-то есть тот кабинет или тот волшебный телефон, позвонив по которому можно получить увеличение баллов, но сейчас все поняли, что это невозможно: таких кабинетов нет, и таких телефонов нет. Надо работать над заявками», — рассказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

На открытость и прозрачность члены экспертного совета еще перед заседанием специально настроились: кто-то снял с руки часы, чтоб не мешали сосредоточиться, кто-то принес с собой талисман — лягушку.

Соискатели — тоже люди серьезные. Те, кто претендует на гранты, люди не только очень ответственные и активные, но еще и очень упорные. Многие побеждают со второго, третьего, четвертого и даже с пятого раза.

Многие заявки узнают уже по первым строчкам. Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов некоторые выучил чуть ли не наизусть.

«Есть люди, о которых вы сейчас говорите. Мы прекрасно это понимаем и знаем. „Шо, опять?“ — это из той серии. Это все равно, на мой взгляд, хорошо», — считает прославленный спортсмен.

Просят на благотворительность, фестивали, развитие спорта, культуры — каждый сам решает, как будет делать страну лучше. В петербургских парках энтузиасты пытаются научить катать французские шары. Уже есть даже профессиональные игроки в петанк.

«У нас команды ездят на чемпионаты мира по петанку — мужские и женские на Чемпионат Европы — мужские и женские», — рассказал игрок сборной Санкт-Петербургского петанк-клуба» Михаил Северов.

Другой грант здесь же, в Петербурге, потратили на развитие ремесленной школы «Тепло рук» — помогают инвалидам детства. Их поделки собираются продавать в интернет-магазине. Но главное, конечно, не деньги, мастерская — это единственное место для их общения.

«Было дело в декабре, я раздавал подарки в костюме Санта Клауса — у меня свой костюм есть, называется „подарок от мамы на Новый год“. Если б был похожей цены тулуп, купил бы себе тулуп. Но он был дороже», — рассказал Сергей Крымский.

Выиграть грант больше миллиона рублей и потратить его на то, чтобы облазить как можно больше помоек. Схема, которую у нас поймет далеко не каждый. Но эти ребята из города Менделеевск отдают этому занятию все свободное время. На своей машине вывозят отходы, кладут под старенький пресс. Вторсырье потом сдают, а вырученные деньги (всего несколько тысяч рублей) отправляют детям из неблагополучных семей. А еще ставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Но главное, чтобы это все видели молодые люди.

«Наша целевая аудитория — это родители-мамы и дети. На родителей уже невозможно повлиять, заставить их невозможно, а через детей возможно воздействовать», — рассказал представитель буддийской традиционной Сангхи России Андрей Бальжиров.

Их 50 раздельных контейнеров — капля в море, конечно. Но таких капель с каждым годом все больше. Свыше девяти тысяч заявок подали на конкурс в начале года, и полторы тысячи гранты получили. Суммы разные: от десятков миллионов, до десятков тысяч рублей. В общественно полезных делах результат далеко не всегда зависит от вложений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте приема заявок на конкурс президентских грантов в России.

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