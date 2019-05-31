Эксклюзивное видео: камеры засняли путь «золотой» Audi волейболиста «Зенита» до «заплыва» в пруду

В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры наблюдения буквально за несколько минут до того, как «золотая» Audi волейболиста «Зенита» Александра Волкова оказалась затопленной в Петровском пруду Петербурга. Предположительно спортсмен за рулем иномарки ехал из ресторана Sunday, но до дома на элитной машине так и не добрался — автомобиль по неизвестной причине оказался в воде.

На кадрах видно, как предположительно машина спортсмена заезжает на Большой Крестовский мост, кроме этого иномарка пересекает Петровский проспект и Ремесленную улицу. Примечательно, что «золотая» Audi нарушила правила дорожного движения на подъезде к Петровскому мосту — автомобиль выехал на встречную полосу.

Пятый канал

По неподтвержденной версии, спортсмен отдыхал в ресторане Sunday. А после, по словам сотрудников заведения, сел за руль тюнингованной иномарки. Через некоторое время «золотую» Audi обнаружили в Петровском пруду на Васильевском острове Петербурга 27 мая. Сам спортсмен неоднократно опровергал эту версию. Волков в комментарии 5-tv.ru рассказал, что не имеет никакого представления, как машина оказалась в воде. В руководстве клуба заявили, мол, дорогое авто угнали за день до инцидента, и что некие молодые люди пытались снять с машины номера.

Спортсмен уверял, что не был в момент ЧП за рулем, а сообщили ему обо всем полицейские. От них он якобы узнал, что его авто прострелено, в салоне лежат тряпки, предположительно со следами от крови.

И буквально сегодня, 31 мая, 5-tv.ru стало известно, что пулевых отверстий и пятен крови не обнаружили в затопленном автомобиле волейболиста из петербургского «Зенита».