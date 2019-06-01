11 человек погибли и по меньшей мере шестеро госпитализированы в результате стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич, сообщает Yahoo.

По данным местной полиции, точное количество пострадавших уточняется. Известно, что предполагаемый преступник мертв.

«Многочисленные ранения. На данный момент предполагается, что стрелок был один. Идет расследование», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранительные органы и власти рекомендовали жителям Вирджиния-Бич без особой надобности не появляться в центре города.

«Это самый печальный день в истории Вирджиния-Бич», — цитирует мэра города NBC.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — дерзкий автолихач открыл стрельбу из кабриолета в Краснодаре.