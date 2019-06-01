Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

Патриарха Варфоломея, предоставившего томос об автокефалии неканонической Украинской православной церкви, могут низложить, сообщает РИА Новости. Антиохийский патриархат допускает возможность созыва Всеправославного собора без привлечения Константинополя из-за допущенной ошибки.

«Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», — заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

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Наместник подчеркнул, что в Антиохийском патриархате не желают, чтобы вопрос разрешился радикальным способом и рассчитывают на то, «чтобы в церкви был мир».

« Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церков ь», — заключил епископ.

Отмечается, что викарий Антиохии и всего Востока на этой неделе присутствует в Москве, куда прибыл для участия в международной конференции по вопросам защиты прав верующих на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константинополь отказался обсуждать украинский раскол на всеправославном уровне. Патриарх Варфоломей заявил, что обсуждение Объединенной раскольнической церкви Украины бессмысленно.