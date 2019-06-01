Посольство РФ выясняет есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в США

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11 человек стали жертвами мужчины, открывшего огонь в курортном городе Вирджиния-Бич.

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Фото, видео: twitter @BrettHNews, @ElMundoSV

Посольство РФ выясняет, пострадал ли кто-нибудь из российских граждан во время стрельбы в курортном городе Вирджиния-Бич ночью, 1 июня. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В результате бойни 11 человек погибли, еще шестеро находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Согласно последней информации, муниципальный служащий открыл огонь по своим коллегам. Стрелка удалось ликвидировать. Предположительно, мужчину уволили, и, видимо, таким образом он решил отомстить.

Известно, что злоумышленник имел разрешение на оружие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что охранник случайно открыл стрельбу в самолете премьер-министра Чехии.

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Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

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