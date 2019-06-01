«В любой момент»: Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта

Капитан сборной России по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в эфире федерального телеканала рассказал о своих кинопристрастиях и любимых персонажах. По словам спортсмена, его любимый фильм «Храброе сердце», где главного героя играет Мел Гибсон. А что касается новинок, то Артем Дзюба выделил «Игры разумов» и «Мстителей».

Любимым персонажем футболиста в картине, основанной на комиксах, стал Тор. В беседе с ведущим шоу Иваном Ургантом, Дзюба признался, что готов заменить в этой роли австралийского актера Криса Хэмсворта, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Говорят, Крис Хемсворт будет у вас через неделю, если узнает, привет ему передайте. Скажите, что могу заменить его в любой момент, только не в последней части. В последней — пусть Харламов заменяет», — сказал Артем Дзюба.

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Кроме того, форвард отметил, что является фанатом фэнтези-саги «Игра престолов» и полностью разделяет мнение поклонников, требующих переснять концовку.

«Короля ночи должен был победить кто угодно, но только не 12-летняя девочка. Это тоже самое, если вы меня обыграете в футбол, или я обыграю в большой теннис Федерера. Ну, это нереально, понимаете!» — негодует Артем Дзюба.

Иван Ургант спросил футболиста, с кем из «Игры престолов» он себя ассоциирует — Ланистер, Старк или Сноу? На вопрос ведущего Дзюба ответил с юмором.

«Сноу, да, Артем Сноу. Такой начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу… И вернулся в Питер Королем Севера», — отшутился Артем Дзюба.

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