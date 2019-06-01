Новая планета Солнечной системы получила имя

Профессор планетной астрономии Калифорнийского технологического института Майкл Браун рассказал, что новая планета 2007 OR10 получила имя. Ее назвали в честь китайского бога воды Гунгуна, сообщает ФАН.

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Отмечается, что наименование было определено при помощи интернет-голосования. По словам ученого, внимание этому вопросу уделили более 280 тысяч человек.

«Изначально в нем лидировал Вили, однако затем лидерство перехватил Гунгун. Я думаю, это подходящий выбор — это божество олицетворяло хаос, потопы и „качания“ орбиты Земли», — говорится в соо бщении.

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Объект 2007 OR10 диаметров более 1,5 тысячи километров был впервые замечен и открыт астрономами из Соединенных Штатов Майклом Брауном и Меган Шуомб еще двенадцать лет назад.

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