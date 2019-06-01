Ветеринарный нефрологический центр в Петербурге предложил клиентам необычную акцию — бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает URA.RU.

«Акция! Кастрация: кот — тысяча рублей, кошка две с половиной тысячи рублей, неверный муж бесплатно!», — говорится в объявлении на рекламном штендере.

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Жители Северной столицы не оценили «маркетинговый ход» и пожаловались антимонопольщикам. По мнению неравнодушных петербуржцев, рекламный текст направлен на оскорбление и унижение человеческого достоинства. Кроме того, он содержит в себе дискриминацию по половому признаку, призывает к проявлению насилия и жестокости.

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Управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — как снимается аппетитная реклама кулинарных блюд.