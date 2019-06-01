Как не стать жертвой мошенников в автосалонах — инструкция Роспотребнадзора

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В ответ на многочисленные жалобы покупателей специалисты провели проверку и выявили множество нарушений прав потребителей.

Фото: www.globallookpress.com

В ответ на многочисленные жалобы потребителей специалисты свердловского управления Роспотребнадзора отправились в автосалон, чтобы убедиться, насколько претензии покупателей справедливы. Во время своего визита эксперты зафиксировали массу нарушений прав потребителей. Об этом сообщает RG.RU.

Так, например, после заключения договора выясняется, что ставка по кредиту намного выше заявленной, машина стоит дороже, а комплектация автомобиля гораздо скромнее той, о которой клиенту сообщают сотрудники салона. Эксперты Роспотребнадзора выяснили, как работает мошенническая схема.

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Потенциальному покупателю выдают памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. Еще до заключения кредитного договора клиенту звонит якобы сотрудник банка и сообщает о перечислении денежных средств автосалону. При этом он ссылается на некие соглашения, которые якобы были заключены ранее.

Очевидно, полагают эксперты, в этом случае, вместо работника банка, покупателю звонит сотрудник автосалона, чтобы клиент не смог отказаться от подписания договора.

По результатам проверки специалисты Роспотребнадзора составили памятку, которая поможет уберечь потребителей от заключения сделок с мошенниками в автосалонах.

  1. Цена машины намного ниже средней стоимости на подобную модель автомобиля.
  2. Процентная ставка по кредиту неоправданно низкая.
  3. Сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз больше стоимости авто.
  4. Процесс заключения договора длится едва ли не целый день
  5. Сотрудники автосалона откладывают показ интересующей машины.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как защититься от мошенников пожилым людям.

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