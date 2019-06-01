Фото: Подписчики уличили Глюкозу во владении «лютоволком» из «Игры Престолов»

Певица Наталья Ионова, более известная под творческим псевдонимом Глюкоза, воспитывает двоих детей. Несмотря на это, 32-летняя артистка может похвастаться идеальной фигурой, которую она часто демонстрирует в Instagram. На новом фото Глюкоза позирует с «лютоволком».

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На снимке вместе с самой певицей запечатлен ее белоснежный пес Муфтик. Многие пользователи пришли к выводу, что животное очень напоминает «лютоволка» Призрака из сериала «Игра престолов». Саму же Глюкозу, одетую в лаконичное облегающее платье в пол белого цвета с длинным рукавом, сравнили с цветком лотоса.

Instagram @chistyakova_ionova

«Твой образ можно сравнить чарующим цветком лотоса — ты так же прекрасна, красива, и нежна!» «Еще бы на заднем фоне лес — и фэнтези готово!» — восхищены пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза сразила поклонников фото, на котором она в обтягивающих шортах моет свою машину.