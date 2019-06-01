Авария, в которой погиб испанский футболист, произошла из-за превышения скорости

Авария, в которой погиб футболист сборной Испании, бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес, вероятнее всего, произошла из-за критического превышения скорости. Пока полиция считает эту версию приоритетной, сообщают испанские СМИ. По свидетельствам очевидцев и предварительным расчетам специалистов, скорость автомобиля составляла около 200 километров в час.

ДТП произошло на юго-западе Испании около 11:30 по местному времени, когда игрок возвращался с тренировки в Эстремадуре, где он играл в нынешнем сезоне. Мерседес Brabus S550 вылетел с трассы, перевернулся и полностью сгорел. Погиб сам Рейс и его двоюродный брат. Еще один родственник футболиста выжил, но его состояние очень тяжелое, у него ожоги 60% поверхности тела.

Тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Институт правовой медицины Севильи для вскрытия.

УЕФА уже сообщила, что финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в вечером в субботу, 1 июня, начнется с минуты молчания в память о Хосе Антонио Рейесе.

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«Все в УЕФА потрясены и чрезвычайно опечалены известием, что Хосе Антонио Рейес скончался в возрасте 35 лет… Наши мысли с его семьей и друзьями в это ужасное время», — говорится в сообщении организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что о гибели Рейса сообщил в соцсетях футбольный клуб «Севилья».