Видео: Дочь Ирины Пеговой искупалась в фонтане у Эйфелевой башни

Актриса театра и кино Ирина Пегова с дочерью Татьяной продолжают наслаждаться отдыхом во Франции. На этот раз наследница артистки решилась на спорный шаг — искупалась в фонтане в самом центре Парижа возле Эйфелевой башни.

«А теперь она (башня — прим.ред.) глазами моей дочери!» — подписала Ирина ролик в Instagram.

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Звезда сериала «Акушерка» посетовала, что еще совсем недавно погода не баловала, и потому фонтаны не работали, но «сегодня — друге дело!».

По всей видимости, Пегова испытывает особые чувства к символу столицы Пятой республики — ранее они с дочерью в одном из ресторанов на Эйфелевой башне насладились изысканными морепродуктами.