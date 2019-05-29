Актриса Ирина Пегова на своей странице в Instagram в разделе «сторис» разместила видео, снятое в одном из ресторанов Эйфелевой башни. На кадрах видно, как 40-летняя звезда сериала «Акушерка» вместе с 13-летней дочерью Татьяной сидят за столиком.

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Ирина Пегова рассказывает подписчикам, что впервые пробует есть улиток, предназначенным для этого столовым прибором.

«Я пытаюсь впервые есть улиток специальным инструментом. У меня конечно это неловко получается, но все же могу сказать, что это безумно вкусно», — сказала Ирина Пегова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова показала снимки с отдыха в Париже.