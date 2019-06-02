«Выпей меня до дна»: Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина предстала перед подписчиками в откровенном и загадочном образе. Девушка опубликовала снимок, на котором позирует обнаженной в воде, пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @pacha_tati

«Выпей меня до дна. Спокойной ночи, мотыльки», — гласит подпись к публикации.

Подписчики прониклись идеей снимка и пожелали автору в ответ сладких снов.

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29-летняя дочь Успенской увлекается живописью, а в последнее время пошла по стопам известной матери и начала петь. Вокальные данные Татьяны высоко оценили после выступления в Турции. В качестве сценического имени Плаксина выбрала Pacha Tati, что в переводе с древнеперуанского языка означает «планета».