Собчак и Виторган вместе слетали на Кипр

Несмотря на крах семьи, Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отправились на Кипр. Это стало понятно, когда бывшие супруги выложили на своих страницах в Instagram видео с одного и того же концерта в Лимассоле. Оказалось, у обоих были запланированы выступления.

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Однако, как пишет интернет-портал «7Дней.ру», во время мероприятия Собчак и Виторган держались подальше друг от друга, чтобы не провоцировать слухи о воссоединении. Константина Богомолова с Ксенией на Кипре не было. Более того, по данным издания у телеведущей не нашлось даже времени поздравить его с новым назначением. Как ранее сообщал 5-tv.ru, 29 мая режиссер возглавил труппу московского Театра на Малой Бронной.