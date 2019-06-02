Изнасиловал, задушил и поджег: Подробности зверского убийства под Петербургом

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в коттеджном поселке «Петергофская слобода» в Ленинградской области. Как сообщает РЕН ТВ, женщину обнаружили мертвой 28 мая.

По версии следствия, в убийстве виновен 20-летний мужчина. Предположительно, он сначала оглушил жертву черенком тяпки, а после изнасиловал и задушил. Чтобы стереть следы преступления, молодой человек забросал тело женщины автомобильными покрышками и поджег, предполагают стражи порядка.

На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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