Экс-звезду «Дома-2» преследуют судебные приставы

Экс-участника «Дома-2» Александра Задойнова преследуют судебные приставы — безработная звезда задолжала двум своим бывшим женам почти 400 тысяч рублей алиментов на дочерей. Кроме того, суд уже признал Задойнова виновным в совершении административного нарушения и присудил 40 часов обязательных работ.

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В Ярославле у 34-летнего Александра растет дочь от первого брака Настя — семья распалась еще до карьеры Задойнова на телевидении. Пятилетнюю Сашу родила «соратница» по «Дому-2» Элина Камирен, но пара рассталась, как только покинула телестройку.

В интервью StarHit отец двух дочерей подтвердил претензии судебных приставов, однако высказал сомнения относительно правдоподобности предъявляемой ему суммы алиментов.

«Со мной на днях связывались судебные приставы, мы вели разговор о том, что уладим эту проблему», — признался Александр.

Однако Задойнов утверждает, что пока у него нет возможности отдать долги, поскольку он безработный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что популярный участник «Дома-2» Илья Яббаров отказался платить алименты на ребенка Алене Рапунцель, потому что за первый месяц потратил на новорожденного сына, как он утверждает, полмиллиона рублей.