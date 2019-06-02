Осторожно! Мошенники нашли новый способ отъема квартир

Предприимчивые мошенники в своих преступных деяниях не отстают от развития цифровых технологий и изобрели еще один способ отъема квартир у граждан. Одной из первых жертв стал владелец квартиры на знаменитом Кутузовском проспекте в Москве.

При этом мужчина узнал о новом хозяине жилья случайно: он дважды пытался оформить разрешение на резидентскую парковку для своего автомобиля, и после второго отказа обратился в технический центр за разъяснением.

«Нам сказали, что отказ произошел из-за смены владельца — собственника квартиры», — рассказал потерпевший.

После этого он написал заявление в полицию и запросил в МФЦ документы о купле-продаже квартиры, в которых и обнаружилось, что его электронная подпись подделана.

В настоящее время проводятся все необходимые проверки и сбор документов. Москвич не теряет надежды вернуть свою квартиру в престижном районе столицы, ведь по его словам, новый «хозяин» еще не успел ее перепродать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о циничной схеме обмана петербургских пенсионеров, у которых отбирали квартиры.