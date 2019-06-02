Отец женщины, подозреваемой в краже нескольких миллионов, заявил о пропаже семьи

МВД Башкирии разыскивает женщину, подозреваемую в краже более чем 20 миллионов рублей из кассы банка. Об этом ведомство сообщило во вторник 28 мая.

История получила продолжение в воскресенье 2 мая — отец пропавшей кассирши заявил в полицию о пропаже семьи. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». Мужчина заявил в полицию на следующий день после пропажи: по его словам, дочь, ее муж и двое детей ушли из дома и больше не выходили на связь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпиона Европы по тяжелой атлетике задержали в Москве по подозрению в краже. По предварительной информации, Адам Малигов попытался вынести из магазина «АШАН» товаров на шесть с лишним тысяч рублей.