«Накормить охота»: Поклонники Виктории Дайнеко обеспокоены ее худобой

Поклонники Виктории Дайнеко всерьез обеспокоены ее здоровьем. Поводом для волнений стал новый снимок певицы в Instagram.
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Виктория опубликовала в социальных сетях снимок с прогулки на яхте. Артистка позирует в ярко-оранжевом купальнике. На снимке хорошо заметна худоба Дайнеко — именно это и заставило поклонников девушки волноваться о ее самочувствии.
«Приезжай в Тулу, мы тебя накормим!»
«Виктория, хватит худеть, уже некрасиво, еще немного и наступит анорексия»
«Одни ребра!» — ужаснулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко в «голом» платье взбудоражила подписчиков.