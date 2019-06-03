«Накормить охота»: Поклонники Виктории Дайнеко обеспокоены ее худобой

Поклонники Виктории Дайнеко всерьез обеспокоены ее здоровьем. Поводом для волнений стал новый снимок певицы в Instagram.

Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

Виктория опубликовала в социальных сетях снимок с прогулки на яхте. Артистка позирует в ярко-оранжевом купальнике. На снимке хорошо заметна худоба Дайнеко — именно это и заставило поклонников девушки волноваться о ее самочувствии.

Instagram @victoriadaineko

«Приезжай в Тулу, мы тебя накормим!»

«Виктория, хватит худеть, уже некрасиво, еще немного и наступит анорексия»

«Одни ребра!» — ужаснулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко в «голом» платье взбудоражила подписчиков.