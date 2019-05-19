«Секси»: Виктория Дайнеко в «голом» платье взбудоражила подписчиков

Певица Виктория Дайнеко разместила на своей странице в Instagram фото, которое моментально вызвало бурную реакцию у ее поклонников. 32-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в обтягивающем платье телесного цвета.
Многие фолловеры положительно охарактеризовали фигуру Виктории Дайнеко. При этом некоторым, на первый взгляд, показалось, что певица на фото голая.
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«Ой, подумала голая сначала»
«Какая хорошенькая! Глаз не оторвать»
«Секси»
«Платье — сплошная провокация»
«Она просто прекрасна», — восхищаются подписчики Виктории Дайнеко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко порадовала поклонников сексуальным фото. Российская певица отметила 32-летие откровенным снимком в Instagram.