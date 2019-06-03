«Аж мурашки»: Мариус Вайсберг впервые показал сына

Российский режиссер Мариус Вайсберг впервые показал своего трехлетнего сына публике. Фотография мальчика появилась на странице режиссера в Instagram.

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Снимок Вайсберг приурочил к дню рождения сына — 1 июня мальчику исполнилось три года.

«Нашему сегодня три. Люблю — аж мурашки», — подписал режиссер.

Instagram @weisbergfilms

Между тем мать Эрика — актриса Наталья Бардо, — в сторис на своей странице в Instagram призналась, что они с Мариусом уже не вместе. О расставании Наталья рассказала, отвечая на вопросы подписчиков.

«Да мы уже и не пара», — сообщила Бардо в ответ на комплимент о семейной идиллии в их с Вайсбергом паре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженное фото Натальи Бардо в панаме взорвало сеть.