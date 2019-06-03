Boeing оказался в центре нового скандала. Стало известно, что полторы сотни деталей для модели 737 оказались бракованными. Речь идет о направляющих планках предкрылков - они могут выйти из строя прямо во время полета.

В компании уверяют: на безопасность это никак не влияет. Но в Управлении гражданской авиации США срочно потребовали список самолетов, на которых установлены некачественные детали. В Boeing заявили, что все исправят в течение десяти дней. Эта новость снизила и без того невысокий уровень доверия к самолетам американской корпорации.

По всему миру полеты модели 737 Max запретили после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии. Они произошли из-за ошибки в системе помощи пилотам, о которой в Boeing знали, но никому не сообщали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летевший в Москву Boeing 737-700 экстренно приземлился в Иркутске.