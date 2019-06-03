Рудова призналась, что ее Instagram «всего лишь красивая картинка»

Российская кинозвезда Наталья Рудова откровенно высказалась о своей странице в Instagram, пишет Telegrogramma.pro.

Актриса призналась, что ее аккаунт не более, чем «красивая картинка», которая зачастую не имеет ничего общего с реальной жизнью.

Instagram @rudovanata

«Я не из тех людей, которые вываливают свое белье на головы совершенно незнакомых мне людей», - заявила Наталья.

По ее словам, только избранные знают о внутренних переживаниях артистки. Рудова посетовала, что многие подписчики воспринимают увиденное на ее странице за чистую монету и делают неправильные выводы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рудова отдыхает на яхте в Сан-Тропе.