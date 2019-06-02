«Секси-мама»: Анна Седокова показала свое «натуральное хозяйство» — фото

, 15:15 Фото 173

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором поливает грядки на даче в откровенном наряде и на каблуках.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Известная украинская певица Анна Седокова продолжает смущать поклонников чересчур откровенными кадрами. Звезда любит позировать в эротичных нарядах и довольно часто демонстрирует изгибы своего тела в бикини и нижнем белье.

Видео: Жена внука Пугачевой показала, как развлекается с подругой

На этот раз поп-исполнительница не стала сниматься полуобнаженной, однако в свойственной ей манере выбрала довольно соблазнительный наряд. Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в облегающем черном спортивном костюме с крайне глубоким декольте. Что примечательно, в таком виде теледива отправилась на дачу поливать грядки и, как заметили подписчики, не забыла взять с собой босоножки на высоком каблуке.

«Натуральное хозяйство», — написала под публикацией светская львица.

Instagram @annasedokova

Подпись Седоковой оказалась провокационной. Поклонники певицы восприняли ее слова в метафорическом смысле и принялись шутить над тем, что звезда действительно хорошо «удобряет» свое «хозяйство», подразумевая при этом ее пышную грудь.

«Вот прям совсем-совсем натуральное?!»

«Да вообще отличное».

«С хозяйством там полный порядок».

«Чем удобряете томаты?»

«Секси-мама», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова проиграла в умственном поединке второкласснику.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 2 июня: Овны, отмените все планы

Последние новости

15:15
«Секси-мама»: Анна Седокова показала свое «натуральное хозяйство» — фото
14:58
Четверо детей погибли в огне в Свердловской области — видео
14:44
Видео: Трактор въехал в группу журналистов на «Бизон Трек Шоу» в Ростове-на-Дону
14:31
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
14:15
Глава ОКР прокомментировал слухи о возможном отстранении России от Олимпиады — 2020
13:59
Видео: Жена внука Пугачевой показала, как развлекается с подругой
13:44
Врачи не смогли спасти выпавшую из окна в Уфе роженицу
13:29
Невеста или жена? Владимир Кузьмин вышел в свет со своей новой возлюбленной
13:13
Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»
12:58
Собчак и Виторган вместе слетали на Кипр
12:45
Три человека пострадали при хлопке газа во Владимирской области— видео
12:31
Видео: Грузчик упал с лестницы при погрузке багажа в самолет в «Шереметьево»
12:15
Момент столкновения круизного лайнера с прогулочным судном в Венеции попал на видео
11:58
Самопожертвование? Чувство долга? Почему обычные мальчишки и девчонки становятся героями — репортаж
11:50
«Бабушкины труселя»: Топалову не нравится его голая жена — фото
11:31
Названо минимальное количество дней для отдыха, необходимое человеку
11:15
Умер бывший генпрокурор Алексей Казанник
10:59
Видео: Анастасия Волочкова попыталась сесть на шпагат на ходулях
10:41
На Балканах пытаются выкопать топор войны? По следам рейда косовского спецназа
10:15
Названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама