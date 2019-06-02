Известная украинская певица Анна Седокова продолжает смущать поклонников чересчур откровенными кадрами. Звезда любит позировать в эротичных нарядах и довольно часто демонстрирует изгибы своего тела в бикини и нижнем белье.

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На этот раз поп-исполнительница не стала сниматься полуобнаженной, однако в свойственной ей манере выбрала довольно соблазнительный наряд. Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в облегающем черном спортивном костюме с крайне глубоким декольте. Что примечательно, в таком виде теледива отправилась на дачу поливать грядки и, как заметили подписчики, не забыла взять с собой босоножки на высоком каблуке.

«Натуральное хозяйство», — написала под публикацией светская львица.

Instagram @annasedokova

Подпись Седоковой оказалась провокационной. Поклонники певицы восприняли ее слова в метафорическом смысле и принялись шутить над тем, что звезда действительно хорошо «удобряет» свое «хозяйство», подразумевая при этом ее пышную грудь.

«Вот прям совсем-совсем натуральное?!»

«Да вообще отличное».

«С хозяйством там полный порядок».

«Чем удобряете томаты?»

«Секси-мама», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова проиграла в умственном поединке второкласснику.