Видео: Загитова и Туктамышева разминаются с футбольным мячом перед выходом на лед

Звезды российского фигурного катания Алина Загитова и Елизавета Туктамышева разминаются с помощью футбольного мяча перед выходом на лед в японском городе Сендае.

Об этом свидетельствуют кадры из подтрибунных помещений ледового дворца. На них видно, как фигуристки упражняются и чеканят спортивный снаряд.

«Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и разминается перед шоу „Fantasy on ice“ в Японии», — говорится на странице тренера в Instagram.

Стоит отметить, что Алина и Елизавета уже усвоили финты и неплохо бьют по мячу.

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