Полуголая блондинка, прервавшая финал Лиги чемпионов, оказалась подругой пранкера

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Девушка в миниатюрном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в середине первого тайма.

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Фото, видео: Instagram @kinsey_sue

Тема:
Лига чемпионов УЕФА 4

Американская модель польского происхождения Кинси Волански, выбежавшая на поле стадиона во время финала Лиги чемпионов, оказалась подругой пранкера Виталия Здоровецкого, который таким же образом прерывал финал чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.

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Виталий снимал акцию девушки с трибун и вызволял ее из полиции Мадрида после задержания. Позже на странице Волански в Instagram были опубликованы кадры, на которых рядом с ней сидит Здоровецкий. Теперь ясно, почему на миниатюрном купальнике нарушительницы написано название его компании, которая занимается «отвязным» отдыхом в США.

К слову, на YouTube-канале Виталия 31 мая опубликовано видео, на котором он целый день проводит с девушкой. У пранкера почти 10 миллионов подписчиков. Он давно живет в США и снимает ролики для американской аудитории.

После акции в финале Лиги чемпионов число подписчиков в Instagram у Волански выросло на полмиллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полуголая девушка прервала финал Лиги чемпионов.

Тема:
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