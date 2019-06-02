Полуголая блондинка, прервавшая финал Лиги чемпионов, оказалась подругой пранкера

Американская модель польского происхождения Кинси Волански, выбежавшая на поле стадиона во время финала Лиги чемпионов, оказалась подругой пранкера Виталия Здоровецкого, который таким же образом прерывал финал чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.

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Виталий снимал акцию девушки с трибун и вызволял ее из полиции Мадрида после задержания. Позже на странице Волански в Instagram были опубликованы кадры, на которых рядом с ней сидит Здоровецкий. Теперь ясно, почему на миниатюрном купальнике нарушительницы написано название его компании, которая занимается «отвязным» отдыхом в США.

К слову, на YouTube-канале Виталия 31 мая опубликовано видео, на котором он целый день проводит с девушкой. У пранкера почти 10 миллионов подписчиков. Он давно живет в США и снимает ролики для американской аудитории.

После акции в финале Лиги чемпионов число подписчиков в Instagram у Волански выросло на полмиллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полуголая девушка прервала финал Лиги чемпионов.